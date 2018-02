Deel dit artikel:











Robben bezorgt Bayern drie punten met afgedwongen strafschop Arjen Robben in duel met Gian-Luca Itter van VFL Wolfsburg die later een penalty zou veroorzaken (Foto: ANP)

Arjen Robben was beslissend voor zijn ploeg Bayern München in het met 1-2 gewonnen uitduel tegen VFL Wolfsburg. In blessuretijd werd de Groninger in het strafschopgebied naar de grond getrokken. Lewandowski benutte de gegeven penalty.

Handen vol Bayern had de handen vol aan de wedstrijd tegen Wolfsburg. De thuisploeg kwam al na acht minuten spelen op achterstand door een treffer uit een kopbal van Daniel Didavi. Deze 1-0 was tevens de ruststand. Gemiste strafschop Tien minuten na de pauze miste Robben een strafschop. Zijn inzet werd gekeerd door de Belgische doelman Koen Kasteels. In de 65e minuut nam Robben wraak voor deze misser. Met een afgemeten voorzet stelde hij Sandro Wagner in staat om de gelijkmaker binnen te koppen. Noodrem Net toen het duel op een gelijkspel leek af te stevenen brak Robben door en moest Gian-Luca Itter aan de noodrem trekken. De Poolse topscorer van Bayern Lewandowski benutte dit buitenkansje. Bayern München is ruimschoots koploper in de Bundesliga met 59 punten uit 23 duels. Nummer twee Leverkusen volgt op maar liefst 21 punten afstand.