Den Hertog verstevigt leiderspositie na tweede plaats in Tilburg

Sjoerd den Hertog uit Groningen heeft tijdens de 15e wedstrijd meetellend om de KPN Marathon Cup zijn leidende positie in het algemeen klassement verstevigd. De zege in Tilburg ging naar Arjan Stroetinga.

Beslissing in Amsterdam

De beslissing valt over twee weken op zaterdag 3 maart in Amsterdam. Den Hertog breidde zijn voorsprong ten opzichte van de nummer twee in het klassement, Cripsijn Ariëns, verder uit. Ariëns kwam zaterdagavond niet verder dan de vierde plaats.

Kopgroep

Voor de wedstrijd in Tilburg kwamen 44 deelnemers aan de start. Met nog 23 ronden te gaan van de 125 ontstond er een grote kopgroep van zeventien rijders. Den Hertog zat mee, net als Johan Knol uit Midwolde.

Eindsprint

Den Hertog, gestoken in het oranje leiderspak, kon in de slotfase goed meekomen met de koplopers. Hij koos in de laatste bocht prima positie achter Stroetinga. Deze was echter in de eindsprint de sterkste waardoor Den Hertog genoegen moest nemen met de tweede plaats. Het brons ging naar Simon Schouten.

