Asbest vrijgekomen bij brand in Winschoten (Foto: 112Groningen.nl)

Bij de brand in Winschoten in een schuur aan de Molenhornstraat is zaterdagnacht asbest vrijgekomen. Dat heeft de brandweer bekend gemaakt. Omwonenden worden hierover geinformeerd door de gemeente Oldambt.

De brand in de schuur van tien bij twintig meter brak zaterdagnacht even na 01.00 uur uit. Het asbest was verwerkt in het dak van de schuur. Het vuur werd bestreden door meerdere eenheden van de brandweer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Na een een uur kon het sein brandmeester worden gegeven.. Direct omwonenden worden zondag door de gemeente Oldambt geinformeerd. De brandweer adviseert Winschoters brokstukjes niet aan te raken of er door heen te lopen en contact op te nemen met de gemeente. Lees ook: - Schuur in brand in Winschoten; mogelijk asbest