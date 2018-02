'De eeuwige geest van de Langeleegte' is uit

In de Borgerswoldhoeve in Veendam is zondag het eerste exemplaar gepresenteerd van het boek 'De eeuwige geest van de Langeleegte'. Voormalig manager algemene zaken Cor van der Steen van BV Veendam nam het boek van Willem Molema in ontvangst.

Van der Steen deed dat namens de familie van Henk Nienhuis. De oud-trainer, voormalig directeur en oud-speler van SC Veendam overleed vorig jaar op 18 februari op 75-jarige leeftijd.

Familie

Tal van oud-spelers en oud-medewerkers van de club waren getuige van de overhandiging. 'Het is net een familie-reünie. Sommieg mensen heb ik jaren niet gezien, maar iedereen groet elkaar. Heel mooi', zegt Van der Steen. 'Het bewijst maar weer eens dat er nog altijd heel veel mensen zijn, die het betreuren de club er niet meer is.'

Een begrip

Het boek omvat 412 pagina's, waarin herinneringen worden opgehaald aan honderd jaar voetbal in Veendam. Stadion De Langeleegte was jaren een begrip in Nederland. SC Veendam speelde hier dat bijna 59 jaar betaald voetbal, maar ging in 2013 failliet. Het zou er altijd koud en winderig zijn en de weg er naar toe was lang. Molema onthult in zijn boek het geheim van die bijzondere naam de Langeleegte.

De Langeleegte krijgt in het boek een gezicht met verhalen over het ontstaan van de club, over beroemde spelers als Frans de Munck, Paul Amara, Johan Derksen, Jeroen Zoet, Ruben Schaken, Marnix Kolder, Jan Blijham en tal van anderen. Kortom, in dit boek leeft de geest van een van de beroemdste voetbalstadions eeuwig voort.