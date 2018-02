Deel dit artikel:











Straks live: Lycurgus betwist bekerfinale in Hoogeveen tegen Taurus Dennis Borst krijgt een set-up van Carlos Mora Sabate in de competitiewedstrijd tegen SV Land Taurus (Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant Lycurgus gaan zondagmiddag op jacht naar de tweede volleybalbeker in de clubgeschiedenis. Na de eerste zege in 2016 speelt de formatie van coach Arjan Taaij nu voor de winst in Hoogeveen tegen SV Land Taurus.

Twee keer 3-0 In de competitie wonnen de Groningers twee keer met 3-0 van de tegenstander uit Houten. Lukt het nu ook onder druk in sporthal Activum? Volg het wedstrijdverloop via onderstaand liveblog: