Lycurgus bezwijkt onder de druk en verliest bekerfinale van Taurus Rally tussen Lycurgus en SV Land Taurus in de bekerfinale (Foto: RTVNoord/Henk Elderman)

Lycurgus is er zondagmiddag in Hoogeveen zeer verrassend niet in geslaagd om voor de tweede keer in de geschiedenis van de club de nationale beker te winnen. In een thriller van een finale was SV Land Taurus uit Houten nipt met 3-2 te sterk.

Setstanden De setstanden in de Topsporthal Activum waren 19-25, 26-24, 25-23, 13-25 en 15-13 in het voordeel van Taurus. De Groningers maakten het zichzelf na een overtuigende eerste set erg moeilijk. Taurus greep het initiatief en speelde alles of niets. Taurus trekt aan het langste eind Hiermee wist de ploeg uit Houten de tweede en derde set te winnen. De vierde set ging souverein naar de ploeg van coach Arjan Taaij. In de bloedstollende laatste set leek het kwartje de kant van de Groningers op te vallen, maar Taurus hield de zenuwen in de slotfase het beste in bedwang en won zeer verrassend de Nederlandse volleybalbeker. Sensatie Het was een sensationele zege voor Taurus. Lycurgus was voorafgaand aan dit duel de topfavoriet en had de ploeg uit Houten in de competitie nog twee keer met 3-0 verslagen. Nu wacht voor de Groningers de strijd om de nationale titel in de kampioenspoule. Hierin komen de blauwhemden Taurus ook nog minimaal twee keer tegen.

