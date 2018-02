Donar bereikt met speels gemak de bekerfinale

De basketballers van Donar hebben zich zondagmiddag geplaatst voor de bekerfinale. De return in Zwolle werd met 77-80 gewonnen. De tegenstander komt uit het duel tussen Leiden en Den Bosch.

Opponent Donar

Deze ploegen maken op 6 en 13 maart uit wie in de finale tegen de Groningers mag strijden om de nationale beker. De heenwedstrijd wordt gespeeld in de Vijf Meihal in Leiden. De return is een week later in de Bossche Maaspoort. De finale staat voor 25 maart ingepland en wordt gespeeld in MartiniPlaza.

Weinig spanning

De return in Zwolle was een formaliteit. De formatie van coach Erik Braal had in de eerste wedstrijd al zo'n grote overwinning neergezet, 95-51, dat er in het tweede duel van spanning geen sprake meer was. Topscorer aan de kant van de gasten was Brandyn Curry met zeventien punten, Sean Cunningham was goed voor veertien punten.

Programma

Eerstvolgende duel voor Donar staat op vrijdag 2 maart gepland. Dan wacht de uitwedstrijd tegen Amsterdam. Vier dagen later staat de eerste wedstrijd in de achtste finale van de Europe Cup op het programma.

Tweeluik tegen Cluj

Tegenstander is het Roemeense Cluj. De Groningers beginnen met een thuiswedstrijd in MartiniPlaza, het duel begint om 19:00 uur. De return is een week later in Roemenië.

