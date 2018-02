Vernielingen bij nieuw treinstation in Roodeschool

Het afgelopen weekend zijn er vernielingen gepleegd op het nieuwe treinstation van Roodeschool. Het raam van een wachtruimte op het perron is volledig vernield. Bij het vernielde raam zijn verschillende gaspatronen aangetroffen.

'Het station is amper klaar of het is alweer kapot', zegt omwonende Jan Jonker over de vernielingen. 'Ik kan er met mijn hoofd niet bij.' De trein van Roodeschool komt het perron oprijden en machinist John Groenwold ziet de kapotte ramen voor het eerst. 'Kansloos dat dit weer gebeurt.'

Poortjes

'Jammer dat dit zo moet', gaat Groenwold verder. 'Dit moet aangepakt worden. Misschien is het plaatsen van poortjes een optie. Zonder kaartje kun je het perron niet op'.

Vorig weekend werden er ook al vernielingen gepleegd op het station van Uithuizermeeden.

Toen zijn incheckpalen en afvalbakken met verf besmeurd.

De afgelopen maanden zijn er meerdere vernielingen gepleegd in de gemeente Eemsmond.

