Burgemeester Eemsmond wil snel actie tegen vandalen: 'Cameratoezicht kan helpen'

Burgemeester Marijke van Beek wil dat er snel maatregelen worden genomen om de reeks vernielingen in de gemeente Eemsmond een halt toe te roepen. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan cameratoezicht.

Dat zegt Van Beek nadat vandalen in de nacht van zaterdag op zondag schade veroorzaakten aan het nieuwe treinstation in Roodeschool. Onbekenden vernielden daarbij de ramen van een wachtruimte op het perron.

Tweede weekend op rij

Vorig weekend werden er ook al vernielingen gepleegd op het station van Uithuizermeeden. Jongeren besmeurden toen incheckpalen en afvalbakken met verf, en sloegen ruiten van een wachtruimte in. Ook bij een wooncomplex aan de Vlasakker in Uithuizermeeden werd toen huis gehouden: er sneuvelden brievenbussen en een ruit.

De gevallen staan niet op zichzelf: de gemeente Eemsmond gaat al maanden gebukt onder een spoor aan vernielingen. Zo werd er een winkelpui vernield, zijn auto's bekrast en sloopten de vandalen bankjes en ander straatmeubilair.

Maat is vol

Voor Van Beek is de maat nu vol: 'Ik baal hier ontzettend van, het loopt de spuigaten uit. Ik wil snel overleg met de politie en met spoorbeheerder ProRail. We moeten de daders zo snel mogelijk opsporen en oppakken.'

De burgemeester zegt nog geen idee te hebben wie achter de vernielingen op de stations zit. 'We weten dat twee jeugdgroepen op dit moment veel overlast veroorzaken. Het is verre van rustig binnen de gemeente, met name in Uithuizen. Maar politieonderzoek moet uitwijzen of deze jongerengroepen hiervoor ook verantwoordelijk zijn.'

Cameratoezicht

Binnen de gemeente en op sociale media wordt de roep om cameratoezicht steeds sterker. Van Beek: 'Dat zou inderdaad kunnen helpen bij het tegengaan van dit asociale gedrag, maar dat moeten we nader onderzoeken.'

Voor cameratoezicht heeft de burgemeester toestemming van de gemeenteraad nodig. 'Maar ik ga er vanuit dat ik bij zo'n voorstel de raad met voldoende argumenten kan overtuigen. Neem van mij aan dat alle raadsleden in Eemsmond zich hier enorm aan storen.'

Meer surveilleren

Ook wil Van Beek dat de politie meer gaat surveilleren en handhaven. Daarnaast roept ze inwoners op zich te melden bij de politie als ze informatie over de vandalen hebben. 'Dat kan eventueel ook anoniem.'

Van Beek wil de schade aan gemeentelijke eigendommen gaan verhalen op de daders. Ze verwacht dat ProRail hetzelfde gaat doen bij de schade aan de treinstations.

Lees ook:

- Vernielingen bij nieuw treinstation in Roodeschool

- Jongeren besmeuren station Uithuizermeeden met verf

- Jeugdgroepen zorgen voor stroom aan vernielingen in Eemsmond