Krachtenbundeling tegen verschillen in levensverwachting

'Als je in Groningen van Helpman naar Selwerd fietst, gaat de gemiddelde levensverwachting van de wijkbewoners die je onderweg tegenkomt zo een paar jaar naar beneden. Dat is bizar', zegt onderzoeker Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen.

'In Noord-Nederland, een relatief klein gebied, zijn de gezondheidsverschillen groot. Tussen Pekela en gemeenten in Friesland gaat het zelfs om een jaar of zes in levensverwachting'.

Oorzaak niet duidelijk

De oorzaak van die verschillen is volgens Mierau niet duidelijk. 'Dat weten we niet, en dat maakt het zo interessant. We weten niet waarom er een samenhang is tussen sociaal- economische omstandigheden en gezondheid.'

'Als armoede en slechte gezondheid samenhangt, weten we nog niet of het zo is dat iemand die arm is onvoldoende in staat is om gezond te zijn, of dat iemand die ongezond is onvoldoende in staat is om inkomen te genereren. Dat soort vragen moeten we eerst beantwoorden voordat we er beleid op los kunnen laten'.

Gezondheidsverschillen verkleinen

Mierau heeft het tot zijn missie gemaakt om de gezondheidsverschillen, en daarmee ook de verschillen in levensverwachting in Noord-Nederland, te verkleinen. Hij heeft daarvoor de Aletta Jacobs School of Public Health in het leven geroepen. In dat instituut wil hij alle kennis samenbrengen die oplossingen kunnen bieden.

Mogelijke oplossingen

Oplossingen komen volgens Mierau niet alleen uit de medische sector. Volgens hem moeten alle wetenschapsgebieden en praktische informatie bijeen worden gebracht die zich met gezondheid bezig houden.

Behalve de Rijksuniversiteit, zijn dan ook de Hanzehogeschool, GGD, zorgverzekeraars en gemeenten bij het nieuwe instituut betrokken. Medio maart gaat de Aletta Jacobs School of Public Health van start.

Lees ook:

- 'Levensverwachting inwoners Stad loopt sterk uiteen'

- Hoe kan stadswijk Selwerd de gezondheid van inwoners verbeteren?

- Gemeente Groningen wil gezonde(re) inwoners