Reptiel gered uit brandend vakantiehuisje (Foto: Michael Huising / 112Groningen)

Bij een vakantiepark aan de Oude Tolweg in Nieuwediep is zondagmiddag brand uitgebroken in een vakantiehuisje. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Drie brandweerkorpsen kwamen ter plaatse waaronder die uit Veendam. De bewoners konden zelf op tijd uit de woning komen. De brandweer haalde een terrarium met een reptiel uit de woning. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.