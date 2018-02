Deel dit artikel:











Zangeres Irma Dee maakt theaterprogramma over heftig levensverhaal (Foto: Petra Mulder / Expeditie Grunnen)

In 1999 won Irma Dee uit Lauwerszijl op 15-jarige leeftijd de Soundmixshow en nu, negentien jaar later staat ze met een eigen theaterprogramma in een volle Kielzog in Hoogezand. Met muziek vertelt ze haar verhaal over de jarenlange zoektocht naar de zin van het leven.

Geschreven door Petra Mulder

Avf-redacteur/schermregisseur

Het team van Expeditie Grunnen komt zondagmiddag de Kielzog binnen waar Irma druk aan het repeteren is voor het optreden van vanavond. 'De voorstelling heet 'De verloren zoon' en is gebaseerd op mijn eigen leven', zegt Irma tegen presentator Derk Bosscher. Soundmixshow 'Ik begon als zangeres toen ik de Soundmixshow won. Daarna heb ik altijd gedacht dat ik geliefd werd door presteren en beroemd worden. Dat heb ik jarenlang volgehouden, totdat ik een beetje in de put raakte door dat gevoel.' Zwager vermoord 'Zeven jaar geleden is mijn zwager in Kenia vermoord en mijn zus bruut verkracht', vertelt Irma ingehouden. 'Alles stort dan in en staat stil. Ik ben gelovig, maar op dat moment twijfelde ik even of ik nog wel moest geloven. Uiteindelijk heeft het geloof mij sterker gemaakt en kwam de thuisbasis weer terug.' Theater De liefde voor zingen is bij Irma altijd gebleven. Ze woont inmiddels in Ede en treedt op in verschillende theaters in het land. 'Met mijn muziek kan ik het publiek een echt verhaal vertellen. Een verhaal uit mijn leven, echt zoals het is. Dat vind ik geweldig.'