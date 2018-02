Be Quick is hekkensluiter na nederlaag op eigen veld

Het gaat er steeds somberder uitzien voor Be Quick 1887. Zondagmiddag ging de thuiswedstrijd tegen Dongen met 1-2 verloren. Hierdoor is de ploeg van coach Kevin Waalderbos gezakt naar de achttiende en laatste plaats in de derde divisie.

Stand

De achterstand op nummer voorlaatst Quick'20 is één punt. Aan het einde van deze competitie moeten de nummers vijftien en zestien nacompetitie spelen. Op dit moment staan daar HBS en De Meern. De achterstand van de withemden op deze ploegen is respectievelijk drie en vier punten. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks.

Twee kansen gemist

Be Quick was in de eerste helft de ploeg die het meeste gevaar stichtte en miste twee grote kansen. Al in de tweede minuut schoot Twan Nieboer net over de lat na een vrije trap van Raymond Bolt en in de 20e minuut raakte Daan Driever met een hard schot de lat.

Goals

De bezoekers kwamen twintig minuten na de pauze op voorsprong door een treffer van Thomas Schilder. Hij liet doelman Robert Smit kansloos. In de 67e minuut kwam Be Quick op gelijke hoogte. Daan Driever benutte een strafschop.

Beslissing

Lang kon de thuisploeg op de Esserberg niet genieten van deze gelijkmaker want twee minuten later kwam Dongen alweer op voorsprong. Mart van Bree scoorde met een vrije trap. In de slotfase probeerde Be Quick opnieuw op gelijke hoogte te komen, maar slaagde hier ondanks verwoede pogingen niet in.

