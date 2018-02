Expeditie Grunnen in menigte vol Pokémon Go spelers

Het team van Expeditie Grunnen ging zondag op bezoek bij Marlene Bakker. Zij won vrijdag de Bosklopperbokaal 2017 met haar single 'Waarkhanden'.

Haar nummer werd in Theater van Beresteyn in Veendam door de jury uitgeroepen tot het beste Groningstalige lied van het afgelopen jaar. Vol trots vertelde ze aan presentator Derk Bosscher hoe ze zich nu voelt.

In Hoogezand kwam het team terecht in een menigte vol met Pokémon Go spelers. In dit populaire spel kwam een speciaal ei uit waar kinderen en volwassenen op zaten te wachten.



Ook in Expeditie Grunnen:

- Urban Trail in Groningen

- Mini Tesla's in de Mediacentrale

- Vernielingen bij station Roodeschool

- Zangeres Irma Dee vertelt over theaterprogramma over haar leven-

- En nog veel meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!