Prinsen snelt naar Nederlandse indoortitel op de 800 meter Een archieffoto van Danaid Prinsen (Foto: ANP)

Atlete Danaid Prinsen uit Winschoten is zondagmiddag op de 800 meter indoor Nederlands kampioene geworden. Prinsen versloeg in de finale de favoriete Sanne Verstegen en noteerde in Apeldoorn een eindtijd van 2 minuten, 4 seconden en 18 honderdste.

Klein verschil Prinsen, die lid is van de Winschotense atletiekvereniging AV Avquilo, klopte Verstegen in een zeer spannende race en bleef de topfavoriete een kleine halve seconde voor. Het brons ging naar Suzanne Voorrips die een dikke twee seconden moest toegeven op Prinsen. Lees ook: - Stoot Van Klinken is goed voor zilver