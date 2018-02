Door de mand: Kees Vlietstra doet ingreep in carrière van Robben

Verenigde Staten, China of Doha. Daar wil Arjen Robben na zijn actieve loopbaan op topniveau misschien best nog wel een jaartje voetballen.

Dat zei Robben in een vraaggesprek met de Duitse website Sportbuzzer.de. Moet ik toch even ingrijpen. Beste Arjen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Na je fantastische topcarrière is er maar één plek waar je naar toe kan gaan: Stad. Je bent hoe dan ook schatplichtig aan Groningen en dan ga je niet eerst nog even in je nadagen je zakken vullen in Chinatown of in een zandbak. Trouwens, met dat verhaal over de Verenigde Staten spreek je jezelf ook nog eens tegen. Je wilt niet op kunstgras spelen toch? Nou, alles is daar nep. En zeker het gras.

Nee, je komt volgend jaar gewoon lekker thuis. Las op de site van RTV Noord dat je aannemer binnenkort start met de bouw van jullie huisje aan de Verlengde Hereweg. Kon het niet laten. Ben van de week op de fiets even wezen kijken bij je braakliggende perceel. Daalders plekje. 'Het wordt een landhuis met een oppervlakte van ruim 1100 vierkante meter met een inpandig zwembad en fitnessruimte.' Toe maar meneertje. Maar goed, je hebt het verdiend. Hard voor gewerkt. Wat ik me nog wel afvraag na het lezen van het artikel is wat je architect bedoelt met de zinsnede dat 'het een klassiek statige villa wordt met Groningse details.' Wat zijn die Groningse details? Dakpannen van Knol's Koek? Ben benieuwd. Voorgefabriceerde scheuren in de voorgevel om aandacht te blijven genereren voor de aardbevingsproblematiek? Juist jij bent in de positie om een statement voor de eeuwigheid te maken.

Ik vond het een heerlijk artikel. Huis met inpandig zwembad. Kon er lekker bij wegdromen. Heb op YouTube de beelden maar weer eens opgezocht van MTV Cribs. Een programma waar bekende Amerikanen hun imposante huizen laten zien. Favoriete aflevering is die met basketballer Shaquille O'Neill. Wat een protserige overdaad van luxe en blingbling. Sportzaal, bioscoop, zwembad: allemaal inpandig. Zijn bed alleen al was zo groot als een zestienmeter gebied. Via Shaquille dwaalde ik nog verder af. Begin jaren 80.

Ome Rinze en tante Iedje woonden in een riante villa tegenover de duinen in Vlissingen. Als twaalfjarige ventje ging ik voor het eerst samen met mijn broertje zelfstandig met de trein naar Zeeland. Wereldreis. Oma Jogie en opa Kees woonden naast de Waterloobar aan de Verlengde Oosterweg. Oma was bezorgd en had ons op het hart gedrukt goed op te letten. We moesten aan de rechterkant van de trein gaan zitten want dan kon ze ons uitzwaaien bij de Helperzoom spoorwegovergang. Ze had gezegd dat ze aan een witte zakdoek was te herkennen. Ze was niet te missen. Toen we langzaam de overgang passeerden zagen we haar woest zwaaien. Met een tweepersoons laken. De andere reizigers in de coupé moesten glimlachen. Ik was trots.

De treinreis verliep zonder noemenswaardige incidenten. Via Rotterdam Centraal kwamen we aan op Vlissingen. Tante Iedje haalde ons van de trein. Ze nam ons direct mee naar het strand. We hadden samen zes zwemdiploma's, maar mochten van haar niet verder dan kniehoogte de Westerschelde in. Bezorgd.

Een dag later gingen we op bezoek bij een bevriende schrijver. Henri Arnoldus, auteur van de Pietje Puk kinderboeken. U weet wel, Pietje Puk, postbode van Keteldorp. Tante vertelde op de heenweg in de auto dat meneer Arnoldus in een heel mooi en groot huis woonde. Met een zwembad in de tuin. Mijn broertje begon te juichen. We gaven elkaar een high five. Dat hadden we afgekeken van de Amerikanen van Donar, Jimmy Moore en Dave Lawrence.

'Maar,' begon mijn broertje opeens. 'Onze zwembroeken hangen nog aan de waslijn.' Ik keek beteuterd van broertje naar tante. 'Dat weet ik,' antwoordde tante. 'Als we jullie zwembroeken hadden meegenomen dan ga je ervan uit dat de gastheer jullie uitnodigt om te gaan zwemmen. Dat hoort niet zo. Dat is onbeleefd.'

Onbeleefd. Onbeleefd. Ik vond het vooral onhandig toen ik tien minuten later mijn onderbroek van de bodem moest opvissen na een onhandige kop-staart sprong van de duikplank.

Beste Arjen, laat ons niet zakken. Kom terug. Naar FC Groningen. Kan je na twee seizoenen mooi afbouwen bij Helpman 4. Is bij je om de hoek. Kan je op fietsje heen. Na afloop van de training op donderdagavond wel een tientje lappen voor in de pot.

Tot slot moet ik je ook nog even waarschuwen. Zondag 14 oktober wordt namelijk de 4Mijl van Groningen gelopen. Voor jouw huis langs. Dan wordt het druk. Heel druk. Wat zou het fantastisch zijn als je samen met Bernadien en de kinderen ons lopers allemaal gaat aanmoedigen. Of dat je een stukkie muziek inhuurt om ons lopers te stimuleren. Dat stukje parcours bij jouw huis met inpandig zwembad is namelijk nou niet bepaald het meest gezellige stukje van de route. Opdie zelfde dag komt de Groningse variant van MTV Cribs, Expeditie Grunnen, ook even op bezoek met de weer in genade aangenomen Rob Mulder. Hij neemt dan heel onbeleefd zijn eigen zwembroek mee.

Kees Vlietstra