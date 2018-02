'FC Groningen hoort structureel in de top 5'

Wel of geen investeerders bij FC Groningen. Daar ging het voornamelijk over zondagmiddag tijdens de discussie in het Noordlease stadion. De aanwezige supporters in de zaal zagen het niet zitten dat één investeerder alle aandelen van FC Groningen zou overnemen. Hans Nijland kon niet uitsluiten dat dit ooit gebeurt.

Discussiemiddag

De discussie, georganiseerd door alle supportersverenigingen samen, trok ongeveer zeventig belangstellenden. Iwan van Duren (journalist Voetbal International), Hans Nijland (algemeen directeur FC Groningen), John de Jonge (voorzitter supportersvereniging), Pieter Nieuwenhuizen (directeur en oprichter van Hypercube Business Innovation) en Bartel Berkhout (directeur Nyenrode Sports), waren naar Groningen gekomen om met de supporters in gesprek te gaan.

Structuur van de club

Voor de discussie vertelde Wim Entzinger (voorzitter RVC FC Groningen) over de structuur van de club. Zo heeft onder andere de gemeente Groningen een stem mocht de club aandelen willen verkopen. Daarna vertelde Pieter Nieuwenhuizen (directeur van Hypercube), over de toekomst van het voetbal in Nederland.

Top 5

'Qua verzorgingsgebied hoort FC Groningen in de top-5 van Nederland. Nog voor clubs als FC Utrecht en Vitesse. Alleen hebben die clubs een buitenboordmotor in de vorm van een investeerder. Daarom is het voor FC Groningen moeilijk om bij te blijven', aldus Nieuwenhuizen. Zijn advies aan de directie van FC Groningen is als volgt: 'Blijf in gesprek met de gemeente, de fans en stel vast of je op een gezonde manier sponsoren aan de club kan binden.'

Robben binden

Daarnaast denkt Nieuwenhuizen dat FC Groningen er alles aan moet doen om Arjen Robben aan de club te binden. 'Dan komen er zo drie of vierduizend mensen extra om naar de club te kijken. Hij zou de club een geweldige dienst bewijzen.'

