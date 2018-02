Korfbalbolwerk Nic. gedegradeerd uit de Hoofdklasse

De korfballers van Nic. uit Groningen zijn gedegradeerd uit de Hoofdklasse A, het op één na hoogste niveau van Nederland. Zondagmiddag verloor Nic. met 22-25 van KV Wageningen waardoor Nic. volgend seizoen uitkomt in de Overgangsklasse.

Strohalm geknakt

Nic. leek een paar weken geleden al kansloos voor lijfsbehoud, maar vorige week werd met 24-25 gewonnen van Tweemaal Zes, waardoor Nic. zich kon vasthouden aan dunne strohalm. Dan moesten de twee laatste wedstrijden van de competitie wel gewonnen worden, als eerste thuis tegen KV Wageningen.

Gelijk

Bij rust stond het tegen de nummer drie van de Hoofdklasse A nog gelijk: 9-9. Nic. oogde nerveus, maar deed niet onder voor de gasten uit Gelderland. Na de pauze kwam Nic. echter met 14-18 achter en was handhaving even ver weg. Totdat het halfweg de tweede helft ineens ging lopen bij de thuisploeg.

Hoop verkeken

Onder anderen via twee doorloopballen van Roos Verheugt nam Nic. een 22-20 voorsprong en gloorde er weer hoop bij Nic. Die hoop bleek tevergeefs want Nic. wist daarna niet meer te scoren, iets wat KV Wageningen wel lukte waardoor de 22-25 nederlaag en de degradatie een feit was.

Richten op de lange termijn

Volgens Nic.-coach Jan-Jouke Flokstra moet Nic. zich nu gaan richten op de lange termijn. Hij denkt dat samenwerking met andere clubs, zoals Hoogkerk, het Groninger korfbal weer kan opstuwen. Want Groningen zonder topkorfbal is volgens hem, en met hem velen, ondenkbaar.

Lees ook:

- Teruggekeerde Wu kan Nic. niet aan zege helpen tegen koploper