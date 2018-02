Hielke Westra CDA-lijsttrekker bij raadsverkiezingen Westerkwartier

Hielke Westra uit Grootegast wordt de lijsttrekker van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier.

De 48-jarige Westra is op dit moment fractievoorzitter in de raad van Grootegast. Westra is niet alleen beschikbaar als fractievoorzitter in de nieuw te kiezen gemeenteraad, hij is ook beschikbaar als wethouder.

Leden moeten nog instemmen

Westra is voorgedragen door het bestuur, de leden van de partij moeten in maart nog wel instemmen met de voordracht.

Tweede op de advieskieslijst is Geertje Veenstra, de huidige fractievoorzitter van het CDA in Zuidhorn. Op de derde plek staat Reinette Gjaltema, de huidige fractievoorzitter van het CDA in Marum.

Westerkwartier

De gemeenteraadsverkiezingen in het Westerkwartier worden gehouden in november. Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Zuidhorn, Leek, Grootegast en Marum tot de gemeente Westerkwartier.