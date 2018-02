Amnesty over stroomstootwapen: Politie moet direct stoppen met proef

Amnesty International vindt dat de politie onmiddellijk moet stoppen met het experiment met een stroomstootwapen, ook bekend als taser. Onder meer een arrestatieteam van de politie Noord-Nederland maakt gebruik van het wapen.

De manier waarop de politie het wapen gebruikt, brengt onaanvaardbare gezondheidsrisico's met zich mee, schrijft de mensenrechtenorganisatie in een rapport.

Ontluisterend

Vier politieteams testen de taser sinds 1 februari vorig jaar, om te bezien of het stroomstootwapen breed beschikbaar moet komen voor agenten. Uit een tussenrapport stijgt een ontluisterend beeld op, aldus Amnesty, omdat het wapen vaak wordt gebruikt in situaties die dat niet rechtvaardigen.

Zo blijken agenten mensen te taseren die geen bedreiging vormen, zoals mensen die ongewapend of geboeid zijn of in een politiecel of separeerruimte van een ggz-instelling zitten.

Direct op het lichaam

Ook worden veelvuldig stroomstoten direct op het lichaam uitgedeeld, terwijl de fabrikant waarschuwt voor de ernstige risico's daarvan, zoals een verhoogde kans op overlijden bij verwarde personen en mensen met astma of hartklachten.

De taser is bedoeld om mensen van een afstand tijdelijk te verlammen, maar in 44 procent van de gevallen werd er direct op het lichaam getaserd om de persoon in kwestie pijn te doen en medewerking af te dwingen. Amnesty noemt dat zorgelijk en een schending van de mensenrechten, vooral waar het werd toegepast op mensen die al onder controle waren.

Gat opvullen

De politie zegt de kritiek van Amnesty serieus te nemen, maar geeft aan dat de proef nog niet voorbij is en dat diverse kritiekpunten al zijn verwerkt in de training. De taser kan mogelijk het 'gat' opvullen dat agenten voelen tussen wapenstok en pepperspray enerzijds en vuurwapen en politiehond anderzijds, maar 'de mond is en blijft het belangrijkste wapen van de politie', aldus de reactie. Sowieso geldt dat alle politiegeweld moet worden gemeld en getoetst, eventueel door de officier van justitie.

Overigens is het wapen in Noord-Nederland tijdens de proef maar één keer gebruikt.

