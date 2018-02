Veiligheidslek ontdekt in gemeentehuis Borger-Odoorn

Het blijkt kinderlijk eenvoudig om binnen te dringen in de werkkamer van burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn.

Verslaggever Steven Stegen van de RTV Drenthe kon tijdens de laatste raadsvergadering in Exloo ongehinderd een kijkje nemen in de niet afgesloten kamer op de bestuursvleugel. Dat meldt de Drentse regionale omroep.

Niet op slot

Tijdens de vergadering van de raad is het niet moeilijk om de zaal te verlaten. Via een trap zijn de kamers van de wethouders en de burgemeester zo te bereiken. Opvallend genoeg bleek de deur van de kamer van Seton, oud-wethouder van de gemeente Groningen, niet op slot te zitten.

Beetje naïef

Veiligheidsexpert Adriaan Wierenga van de Rijksuniversiteit Groningen is verbaasd als hij de beelden ziet. 'Je deur op slot doen, dat is toch heel normaal? Dat doen wij hier ook als je niet op je kantoor bent. Als er vertrouwelijke dossiers zouden liggen dan is dit wel een beetje naïef.'

Publiek huis

Wethouder Ton Souverein van Borger-Odoorn reageert namens de gemeente op het voorval. 'Wat u hier doet en laat zien, dat is wel iets waar wij goed over na moeten gaan denken. Kijk, wij hebben altijd het standpunt gehad dat het gemeentehuis geen fort moet zijn, maar zo open en laagdrempelig mogelijk, een publiek huis.'

Kaartlezers

De wethouder van Gemeentebelangen erkent dat de tijden sinds de opening van het gemeentehuis wel zijn veranderd. 'We maken regelmatig risico-analyses, de eisen van deze tijd zijn anders, de risico's zijn anders en we zullen die risico's ook anders af moeten dekken.'

Inmiddels zijn er kaartlezers aan de deuren gekoppeld die vanuit de centrale hal toegang bieden tot de raadszaal en de bovenverdieping. Puur toeval, aldus de gemeente. Maar het blijft mogelijk voor bezoekers van de gemeenteraad om via een trap op de bestuursvleugel te komen.

'Daar zullen we een oplossing voor moeten bedenken. Bij de bouw van dit gebouw is dat niet ingecalculeerd', aldus Souverein. De wethouder benadrukt dat paspoorten en rijbewijzen achter slot en grendel liggen. Ook de ICT zou absoluut veilig zijn.