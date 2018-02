Bergen dumpafval in Beijum: 'Het is om moedeloos van te worden'

Zwerfafval is een groeiend probleem in Beijum (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Bankstellen, televisies, kinderzitjes, stofzuigers... Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt gedumpt in de Groninger wijk Beijum. Daar moet snel een einde aan komen, vinden drie buurtconciërges.

'Het is om moedeloos van te worden. Zelfs als we een dumpplek inrichten waar mensen hun afval in een container kunnen gooien, ligt het er een dag later net zo hard opnieuw', beklaagt buurtconciërge Ronald Gramberg zich.

Van kwaad tot erger

Vier dagen per week zijn de buurtconciërges in de weer met puinruimen. Een klus die steeds meer tijd in beslag neemt, stelt Edwin Pomp. Hij kan het weten, want Pomp is al vijf jaar 'puinruimer' in de wijk.



Blijkbaar hebben we hier veel mensen die van Kentucky Fried Chicken houden, want je komt er bakken vol van tegen Edwin Pomp - Buurtconciërgie Beijum

'De situatie wordt steeds erger. De afvalbakken zijn te klein en er is veel zwerfafval op straat. Blijkbaar hebben we hier veel mensen die van Kentucky Fried Chicken houden, want je komt er bakken vol van tegen. Het is een grote ergernis.'

Beruchte dumpplek

De Wibenaheerd is één van de beruchte dumpplekken in de wijk. Gramberg ziet geregeld bergen huisvuilzakken naast containers liggen, met alle gevolgen van dien. 'Door de wind ligt het afval al snel door de hele wijk. Dat moeten wij vervolgens opruimen of de gemeente moet met een veegwagen komen.'

'Geef ons een A-status'

Diezelfde gemeente kan het probleem volgens Gramberg in de kiem smoren. Dat heeft alles te maken met de prioriteit die de wijk heeft voor de gemeentelijke schoonmaakdienst. De Groninger binnenstad heeft status 'A'; daar moet alles brandschoon zijn. Beijum moet het doen met status 'C', wat leidt tot een grotere berg zwerfafval.

'We hebben bij 100% Groningen aangegeven dat we graag van C naar A willen. Een andere oplossing is er eigenlijk niet. Of je zou alle veertienduizend inwoners van Beijum één op één op zijn gedrag aan moeten spreken. Dat is een heel karwei.'

