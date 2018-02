'De Urban Trail was leuk, maar Vindicat was echt té ranzig'

Het gemeentehuis, een synagoge en de universiteit. Het waren maar een paar van de plekken waar de zo'n 3500 deelnemers van de Groningen Urban Trail zondag doorheen renden. Maar Vindicat, dat had voor hardlopers niet gehoeven.

Het is het idee van de Urban Trail: door gebouwen en andere locaties rennen waar je misschien zelf niet zo snel komt. De locaties zelf waren zondag opnieuw aangekleed met vermaak. Zo zong er een koor in Der Aa Kerk en werden deelnemers in nachtclub Kokomo onthaald door een dj en een danseres.

Dichtgeknepen neuzen

In Vindicat ontbrak een bijzondere aankleding. Toch was het feit dát er door het studentengebouw aan de Grote Markt gelopen kon worden, al genoeg om een... verpletterende indruk achter te laten. De beruchte geur van opgedroogd bier en de ruikbare resultaten van drankoverschotten, zorgde bij verschillende deelnemers voor dichtgeknepen neuzen.

Kots net binnenhouden

Op Twitter verzoeken hardlopers de organisatie om het pand de volgende keer niet meer mee te nemen in de 6 of 10-kilometer uitdaging. 'Ik kon mijn kots net binnenhouden', schrijft een van hen.

´Gadverdamme!´

Ook vloggers Marthijs (ook te zien in Expeditie Grunnen) en Ben zijn onder de indruk van het onderdeel. Om hen heen kuchen mensen als ze Vindicat Atque Polit betreden. 'Gadverdamme', klinkt het als iemand van het balkon op de eerste verdieping weer naar binnen gaat. 'Dit is het vieste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik hoefde echt net niet te kotsen', oordelen de heren vanaf minuut 2.45 in de vlog.

