Rondje Groningen: Wat mag een studentenkamer met dit uitzicht kosten?

1) Psst... judopak van Kim Polling winnen?

De Groningse judoka Kim Polling doet weer een van haar pakken weg. Niet zomaar een, trouwens. Ze vergeeft het pak waarmee ze Europees Kampioen werd in 2014 op haar facebookpagina, in ruil voor het goede antwoord op de vraag 'Hoeveel partijen heb ik sinds 01-01-2013 gewonnen?' Je kan meedoen tot en met dinsdag 13 maart.

2) Kijkje in het Academiegebouw

Nog nooit in hét RUG-gebouw van Groningen geweest? Geen probleem. Dankzij Google Street View kan dat nu gewoon vanuit huis.

3) Hoogtepunt van het TopsportZorgcentrum

Over gebouwen gesproken. Het is nu nog niet te zien, maar het TopSportZorgcentrum - blijkbaar schrijf je dat aan elkaar - wordt dadelijk net zo groen als de stoeltjes in het Noordlease Stadion. Je zou hier nu een grapje kunnen toevoegen over FC Groningen en topsport.

4) Groningse wiet > Amsterdamse wiet

Toeristen bespreken waarop Groningen beter scoort dan Amsterdam. Vraag is of je wil dat dit verder rondzingt.

5) Na supercomputerbier komt...

Het lijkt erop dat we, in navolging van het typisch Groningse supercomputer-biertje, ook een typisch Fries Gronings biertje krijgen. Dus.

6) Haarlem versus Groningen on air

Lokale radiozender Haarlem105 doet een Radioduel met OOGtv. De bedoeling? De stadszender uut Grunn speelt een lied, Haarlem beoordeelt. De dj's wauwelen er lekker op los. In de uiteindelijke video... is alleen het nummer weggevallen. Maar goed, voor de liefhebbers:

7) En, wat denk je dat ie kost?

En dan komen we nog terug op de vraag uit de kop. Dit is een goed voorbeeld van de hogere huurprijzen voor internationale studenten in Groningen, die moeilijker een kamer kunnen vinden dan Nederlanders die er al kennissen hebben wonen. Deze kamer in The Student Hotel heeft een prachtig uitzicht... maar is 11m2, heeft geen eigen keuken en kost maar liefst... 735 euro per maand!

