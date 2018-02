Deel dit artikel:











Kamervragen over hypotheekproblemen in aardbevingsgebied (Foto: Jos Schuurman/FPS (archief))

De SP in de Tweede Kamer trekt aan de bel bij ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) over de hypotheekproblemen van huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied.

Aanleiding is het onderzoeksrapport 'Gegijzeld in eigen huis' van de Groninger hoogleraar George de Kam, dat vorige week werd gepresenteerd. De Kam heeft dat onderzoek in opdracht van de Groninger Bodem Beweging uitgevoerd. Honderden in problemen Hij concludeert dat door de gevolgen van de gaswinning honderden huiseigenaren in de problemen zijn gekomen, omdat hun huis 'onder water staat'. Dat betekent dat hun huis minder waard is dan de hoogte van hun hypotheek. In kaart brengen De SP vraagt de beide ministers de hypotheekproblemen van Groningers, die De Kam signaleert, verder in kaart te brengen. Ook willen de Socialisten dat er een 'goede regeling wordt getroffen voor 'specifieke groep huiseigenaren'. Lees ook: - Honderden problemen met hypotheek in bevingsgebied

