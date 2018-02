Lopend Vuur: Veroorzakers van zwerfvuil moeten hard worden aangepakt

Het is een ergernis van veel mensen: zwerfafval. In de wijk Beijum in de stad loopt het inmiddels de spuigaten uit.

Daar ligt van alles op de stoep: banken, televisies, kinderzitjes, stofzuigers en meer. Maar loop ook eens door een natuurgebied of een bos, en je ziet veel blikjes, papiertjes of andere rotzooi slingeren.

Of wat dacht je van kauwgom en sigarettenpeuken op straat. Of verpakkingen van fastfoodketens op parkeerplaatsen.

Controleren is lastig

Momenteel staat er een boete van 140 euro voor rommel gooien op straat, maar dat is lastig te handhaven. Een bevoegde moet het maar net zien gebeuren. Overal en altijd controleren of er afval wordt gedumpt is niet makkelijk, in ieder geval niet zonder cameratoezicht. Moet afval dumpen zwaarder worden aangepakt?

Ons Lopend Vuur van vandaag:

Wat is een goede straf?

Wat zou de meest passende straf zijn voor iemand die wordt betrapt op vuil dumpen?

Praat mee!

