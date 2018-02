Overzicht: aanpassingen in dienstregeling QBuzz

Het OV Bureau Groningen Drenthe doet een paar kleine aanpassingen in de busdienstregeling. Het gaat onder andere om de verbindingen Groningen Zernike - Veendam en Groningen - Harkstede.

De rit van 17:30 uur op lijn 171 tussen Groningen Zernike en Veendam komt weer terug in de dienstregeling. Door een fout van het OV Bureau Groningen Drenthe was die per december uit de nieuwe dienstregeling gehaald.

'We kregen daar een aantal klachten over binnen, dus we hebben de rit er weer in gezet. Op dat tijdstip is het ideaal voor werknemers die op het Zernike werken en terug naar huis in bijvoorbeeld Hoogezand en Veendam willen', aldus woordvoerder Jorne Bonte.

De wijziging gaat vanaf 4 maart in. Net als onderstaande wijzigingen:

Overige wijzigingen:

- Q-link 5 Groningen – Harkstede: de laatste rit op zaterdag en zondag gaat voortaan doorrijden naar Harkstede i.p.v. Ter Sluis. Op zaterdag vertrekt hierdoor de laatste bus vanaf Hoofdstation Groningen om 1:41 uur i.p.v. 0:11 uur, op zondag voortaan om 0:41 i.p.v. 0:11 uur.

- Lijn 143 Delfzijl - Woldendorp: de scholierenritten gaan een snellere route rijden. Lijn 43 stopt nog in de tussenliggende dorpen, lijn 143 slaat die dorpen over.

- Lijn 119 Winschoten - Delfzijl: de bus stopt op de nieuwe halte Duurswoldlaan in Farmsum.

- Buurtbus 512 tussen Stadskanaal en Sellingen stopt op de nieuwe halte in Jipsingbourtange (Jipsingbourtangerweg 58).

- Buurtbus 545 Delfzijl: stopt niet voor bij de hoofdingang van het Delfzicht-ziekenhuis, maar bij de halte aan de Jachtlaan.

