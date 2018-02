Allerlaatste DAM-bus kan lekker verder ronken

Er was tienduizend euro voor nodig om hem op de weg te houden en dat geld is binnen. Daardoor kan de allerlaatste DAM-bus gewoon blijven rijden.

DAM staat voor de Damster Automobiel Maatschappij. Deze onderneming had ooit 159 bussen die van Delfzijl via Appingedam naar Groningen reden en weer terug. Van al die bussen is nog maar eentje over: nummer 154.

Busmuseum

De rood-groene bus staat te ronken bij het Nationaal Busmuseum in Hoogezand. Directeur Bart Bekkering van het museum: 'De bus is apk-gekeurd, dus hij mag de weg op. Maar we hadden wel tienduizend euro nodig voor groot onderhoud. Dankzij de gemeente Appingedam is dit bedrag binnen.'

Bergrit

Leuk detail van de bus: hij heeft bergruitjes. In zijn topdagen werd hij namelijk ook ingezet voor tourritten. Als de DAM-bus dan door de bergen reed, konden de passagiers zittend de toppen van de bergen bewonderen.

