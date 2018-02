Gezin sleept NAM voor rechter en verdedigt zichzelf

Een gezin uit Nieuw-Scheemda sleept de NAM voor de kantonrechter om de aardbevingsschade aan zijn oude Oldambtster boerderij vergoed te krijgen.

Het gezin gaat zijn eigen verdediging voeren. 'Een advocaat kunnen we niet betalen', zegt bewoonster Bianca Holst. De procedure bij de kantonrechter kost 79 euro; zaken bij de civiele rechtbank zijn veel duurder.'

Kapot

De schade aan de Oldambtster boerderij is groot. Holst: 'Het pand is aan alle kanten kapot. We hebben golvende muren, verzakte vloeren, gevels die los van elkaar breken, de gebinten staan te zweven. Wij komen er niet uit met de NAM. Die heeft ons dossier eenzijdig gesloten. Dat vinden wij zeer onrechtvaardig.'

De rechtszaak is woensdag in Assen. 'We gaan eerst naar het park om half drie. Daar doen we een ritueel voor de geplunderde aarde, want we zien dit ook als een milieuramp. Dan maken we een grote hoop voor Groningen en daarmee gaan we naar de rechtbank. Wij gaan kracht verzamelen voor Groningen', besluit Holst.

Lees ook:

- Huurdersorganisaties slepen NAM voor de rechter om immateriële schade

- NAM gaat niet in beroep in zaak Hiltje Zwarberg