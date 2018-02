Deel dit artikel:











Achtste inbraak Paddepoel en Selwerd: bewoner betrapt inbrekers De Zonnelaan in Paddepoel (Foto: Google Street View)

Er hebben in alleen 2018 al acht inbraken plaatsgevonden in Paddepoel en Selwerd. Een bewoner van de Zonnelaan in Paddepoel overliep zaterdagavond drie inbrekers.

Dat gebeurde rond 23.45 uur. Een bewoner betrapte drie inbrekers, die het slot van een voordeur eruit hadden getrokken. Na het betrapt worden, vluchtten de verdachten de Meteoorstraat in. Signalement Op haar facebookpagina geeft de politie een signalement van de inbrekers. Alledrie zouden ze in de leeftijd van 17 tot 20 jaar zijn. Ze droegen zwarte capouchons en hadden donkere sneakers aan. Een van de drie heren had een licht getinte huid. Getuigen worden opgeroepen om de politie te bellen. Acht inbraken Voor de politie is het incident aanleiding om de inbraken in de naast elkaar gelegen wijken Paddepoel en Selwerd in 2018 tot dusver op een rij te zetten. Het zijn er acht, waarvan vijf in Paddepoel-Noord. Lees ook: - Aantal inbraken neemt toe, vooral in Groningen

