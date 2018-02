Waar blijft het verkiezingsbord van Westerlee?

Overal in de gemeente Oldambt zijn grote plakborden geplaatst met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Daarop kunnen politieke partijen met hun verkiezingsposters reclame voor zichzelf maken. Maar er is één dorp vergeten...

Westerlee heeft namelijk geen enkel verkiezingsbord, dus is er ook nergens in het dorp een verkiezingsposter te bekennen. Jos Schaafsma van de ChristenUnie in Oldambt en zelf inwoner van het lintdorp, viel het op.

'Niet het kleinste dorp'

'Afgelopen vrijdag plakten we met alle politieke partijen in Winschoten dertien borden vol, maar op de lijst met locaties zag ik Westerlee niet staan. Bijzonder, want Westerlee is niet het grootste dorp van Oldambt, maar ook niet het kleinste. Als ook Nieuw-Scheemda en Nieuw-Beerta een bord hebben, is dat toch raar.'

De ChristenUnie vraagt maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering om opheldering.

