Beertster veroordeeld voor drugsbezit, niet voor dealen

Een 25-jarige man uit Beerta is veroordeeld tot 180 uur werkstraf voor het bezit van bijna drie kilo hennep, acht gram heroïne en ruim honderdvijftig gram xtc.

Naast de werkstraf kreeg de Beertster ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat de man de drugs ook zou hebben verhandeld. Daarvoor werd hij dus vrijgesproken, ondanks de aanwijzingen die de politie vond.

Weegschalen en zakjes

De verdachte werd vorig jaar maart aangehouden in zijn huis in Winschoten, waar hij toen woonde. Naast de drugs trof de politie daar ook weegschalen en zakjes aan, zaken die vaak door drugshandelaren worden gebruikt. Bovendien bleek de man 700 euro aan contant geld op zak te hebben. De man houdt vol dat hij geen handelaar is. De drugs zouden door anderen in zijn woning zijn gelegd.

Proeftijd

De Beertster is eerder veroordeeld tot vier weken voorwaardelijke celstraf. Omdat hij nog in zijn proeftijd liep, moet hij deze straf ook uitzitten.