Wie herkent deze pinpasdief?

De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte die maandag 18 december inbrak in een woning aan de Goldbergsingel in Leek. Bij die inbraak werden een pinpas en sierraden gestolen.

De inbraak in de seniorenwoning in Leek werd via een raam gepleegd. Mogelijk zijn er meedere daders.

Bewakingscamera

De gestolen bankpas werd door de verdachte gebruikt bij een bank in Leek. De bewakingscamera maakte opnames van de verdachte. De politie wil graag in contact komen met mensen die deze persoon denken te herkennen of die meer informatie hebben over deze inbraak.

Een bewakingscamera filmde de verdachte

De pollitie verspreidde onderstaande foto