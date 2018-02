Deel dit artikel:











Automobilist rijdt 83 kilometer per uur te hard (Foto: Flickr/Alex Lomix (Creative Commons))

Een automobilist is zondag op de Europaweg in Groningen zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij 83 kilometer per uur te hard reed.

De bestuurder mocht maximaal 70 rijden, maar agenten zagen hem met 153 kilometer per uur voorbij komen. De officier van justitie moet bepalen wat de hoogte van de boete is en of de automobilist zijn rijbewijs terug krijgt.