Te vroeg gejuicht: Franse aaierbal blijkt nepbal

Afgelopen weekend dook het bericht op dat de Groninger eierbal een plek heeft veroverd op de kaart van een bekend Parijs' restaurant. Internationale faam voor deze Groningse snack?

Op de 'saus van varkenspoot' na klonk het zo lekker Gronings: Oeuf mollet frit , oftewel: gefrituurd ei. Restaurant Au Pied de Cochon - De Varkenspoot - maakte menig Groninger eierbal-fan lekker met het Facebookbericht over dit culinaire hoogstandje. Wie er speciaal voor wil afreizen naar Parijs, komt volgens verslaggever René Walhout echter bedrogen uit.

Zonder laag ragout is het gewoon een gefrituurd ei René Walhout - Verslaggever (en eierbalfan) RTV Noord

'Het lijkt inderdaad op een eierbal, maar dat ís het niet. Want wat ontbreekt er aan deze Franse variant, die overigens in heel Frankrijk verkrijgbaar is? Er zit geen laag ragout om. En dat is toch een essentieel onderdeel van een echte Groninger aaierbal. Dit is gewoon een gekookt ei dat door bloem, eiwit en broodkruim wordt gehaald om daarna te frituren.'

Opmars van de eierbal

Geen internationale doorbraak voor de eierbal dus. Dat neemt niet weg dat de lekkernij het in eigen provincie prima doet. Sinds het gerecht vorig jaar een plaats op de lijst met immaterieel cultureel erfgoed veroverde, is de eierbal volgens Walhout aan een flinke opmars bezig.

'Sinds de eierbal zo onder de aandacht komt, willen steeds meer mensen hem proberen. In Stad kun je bijna geen cafetaria meer vinden waar-ie niet op de kaart staat.'

Lees ook:



- Frans restaurant serveert gerecht met aaierbal

- Eierbal en stoetboom zijn immaterieel cultureel erfgoed