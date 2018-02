Beatrix en Mabel reiken 'Friso-prijs' uit in Groningen

Prinses Beatrix en Prinses Mabel zijn woensdagmiddag 21 maart aanwezig bij de uitreiking van de vierde Prins Friso Ingenieursprijs in Groningen.

Dat gebeurt op de 'Faculty of Science and Engineering' van de Groningse Rijksuniversiteit. Er zijn drie finalisten. De winnaar mag zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen.

De prijs is een initiatief van KIVI , de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. Prins Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en lid van KIVI. Hij overleed in 2013 aan de gevolgen van een ski-ongeluk in Oostenrijk. Friso was de echtgenoot van prinses Mabel.