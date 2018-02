Pool bestraft voor helen splinternieuwe fietsen uit Stad

Een 37-jarige man uit Polen is maandag door de rechtbank in Groningen voor heling van fietsen veroordeeld tot twee maanden celstraf. De helft daarvan is voorwaardelijk.

In december 2016 werd de man net over de grens in het Duitse Bunde aangehouden. In een bestelbusje vervoerde hij acht spiksplinternieuwe fietsen. Deze waren gestolen in Stad.

Spiksplinternieuwe fietsen

De Pool mocht in eerste instantie doorrijden omdat er toen nog geen aangiftes lagen van gestolen fietsen. Later kwamen de aangiftes alsnog bij de politie binnen en volgde een internationaal arrestatiebevel tegen de man. Hij kon worden opgepakt en uitgeleverd aan Nederland.

Karren en bussen vol

De verdachte ontkende dat hij wist dat de fietsen gestolen waren. Het Openbaar Ministerie vindt dat bewezen kan worden dat de man in de 'georganiseerde fietsendiefstal' zat.

Zo zouden 'karren en bussen vol gestolen fietsen' naar Polen zijn vervoerd. Juist in de periode oktober tot december 2016 werden in de Groningse binnenstad veel fietsen gestolen.

Niet bewezen

In tegenstelling tot de officier van justitie vond de rechter de diefstal van de fietsen niet bewezen, de heling van de rijwielen echter wél. Een medeverdachte is vorig jaar april veroordeeld voor zijn aandeel in deze zaak.

