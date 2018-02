'Gedumpte vuilniszakken gaan verkiezingen Stad domineren'

De aanpak van zwerfvuil in de stad Groningen wordt een belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat zeggen politieke partijen naar aanleiding van de bergen dumpafval, waar de wijk Beijum mee kampt. Volgens wijkbewoners staan huisvuilzakken geregeld naast ondergrondse containers en wordt ook complete huisraad gedumpt. Ook in de Oosterparkwijk klagen bewoners over zwerfafval.

Belangrijk voor mensen



PvdA-er Jan-Pieter Loopstra denkt dat de verkiezingen in november in de stad wel eens over dit thema kunnen gaan. 'Het kan een grote rol spelen. Voor mensen in de stad is openbare ruimte erg belangrijk. Ik denk dat het één van de prioriteiten van onze partij is om daar wat aan te gaan doen.'

Concrete maatregelen

Ook Marjet Woldhuis van 100 procent Groningen denkt dat het zwerfvuil inzet van de verkiezingen wordt. Zij heeft in Beijum al met de wijkbewoners nagedacht over mogelijke oplossingen en wil van het college weten waar de concrete maatregelen blijven. 'Jonge jonge, kom op, laat nou eens een keer wat zien!' Ze gaat er schriftelijke vragen over stellen.



Bezuiniging

De problemen met zwerfafval worden volgens de politici veroorzaakt doordat de gemeente heeft bezuinigd op het onderhoud van de wijken. Ook kunnen bewoners hun grofvuil niet meer gratis thuis laten ophalen.

Dat nekt zich nu, zegt Loopstra. 'We hebben een crisis gehad; er moest worden bezuinigd. Er is nu weer meer geld dus kunnen we andere keuzes maken.'



Diftar

Een jaar geleden zette de gemeente Groningen plannen voor de invoering van het Diftarsysteem in de ijskast. In dat systeem betalen inwoners per vuilniszak of per gewicht aan afval. Binnen de gemeenteraad was daar geen meerderheid voor te vinden, mede omdat enkele partijen het draagvlak onder bewoners vonden ontbreken.

Een eventueel besluit over Diftar is doorgeschoven naar de gemeente die na de verkiezingen in november ontstaat. Groningen is dan samengegaan met Ten Boer en mogelijk ook Haren.

Plan van aanpak

Burgemeester en wethouders van Groningen zijn al wel bezig met zwerfafval; in opdracht van de gemeenteraad is een plan van aanpak opgesteld. Er is bekeken op welke plekken de meeste vuilniszakken worden gedumpt. In die buurten gaat de gemeente in overleg met bewoners en corporaties over mogelijke oplossingen.

Campagne

Daarnaast komt er een campagne over afvalgedrag die ook duidelijk maakt dat er boetes staan op afval dumpen. Extra handhavers moeten de komende twee jaar letten op de wijken met veel zwerfvuil.

