Marcel Nieuwenweg geveld door hernia

Je hebt Marcel Nieuwenweg nu al even moeten missen. Hij presenteert al twee weken geen Noord Vandaag en Noord en Ommeland meer. Wat is er aan de hand?

Het antwoord is kort en krachtig, de oplossing wat minder. Marcel is geveld door een hernia. 'Twee weken terug had ik plotseling zo veel pijn in mijn been dat ik niet meer kon lopen. Dus presenteren voor Noord zit er nu echt niet in.'

Operatie onverstandig

Een operatie om de hernia weg te halen ligt nu helaas niet voor de hand. 'Ik heb al eerder een hernia gehad, heb daar ook nog klachten van, maar daarom zegt de chirurg dat het onverstandig is nu te opereren', legt Marcel uit. 'De kans op blijvende schade is groot.'

Dus rest niets dan rust houden: 'Ik volg de Winterspelen al weken - stoned van de morfine - vanaf de bank', lacht Marcel. 'Maar ik moet goed luisteren naar mijn lichaam. Ik kan een beetje lopen, en vooral liggen. Heel veel liggen.'

'Ik baal als een stekker'

En het duurt nog wel even voordat we Marcel terugzien in de studio. 'Mijn volgende afspraak met de chirurg is over vier weken, en dan kijken we pas weer verder. Het is een crime, ik baal als een stekker.'