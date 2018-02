'Dit is geen kattenkwaad meer, de tranen springen je in de ogen'

Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond is helemaal klaar met de vandalen in haar gemeente. Afgelopen weekend sloegen ze opnieuw toe. Dat en meer in Noord Vandaag.

'Ophouden met die flauwekul'

'Dit is al lang geen kattenkwaad meer, de tranen springen je in de ogen. Het is asogedrag. Ophouden met die flauwekul', zegt Van Beek

'Moet je ze met dopje en al inleveren?'

Het nieuws van de dag van tafelheer Arno van der Heyden gaat over de plastic 'zwerfdoppen' die langs de Noordzeekust zijn gevonden. 'Als er statiegeld op plastic flessen komt, moet je ze dan met dopje en al inleveren?'

'Mensen kijken je aan alsof je niet normaal bent'

'Je bent eraan gewend dat ze je ermee pesten. Mensen kijken je aan alsof je niet normaal bent', zegt Simonetta Porru. En dat allemaal omdat ze moeite heeft met lezen en schrijven. Maar er is hoop, want er is wat aan te doen. Wat, dat legt Marian Kiewiet uit.

'Zijn ze soms knotsknettergek?'

Ronald Niemeijer nam een kijkje bij de knotbrigade, een groep vrijwilligers die knotwilgen snoeit. 'Zijn ze soms knotsknettergek?'

'Het is maar goed dat we geen geuren-tv hebben'

Een aantal deelnemers aan de Urban Trail in Stad liep zondagmiddag met de neus dicht door het gebouw van studentenvereniging Vindicat. 'Het is maar goed dat we geen geuren-tv hebben', zegt presentator Frederick Stokker.

'Dit nummer ging over mij'

De dames van De Poedies zingen in het Gronings, 'want Gronings is geweldig'. In de studio zingen ze over de prins op het witte paard, die ook zijn keerzijden heeft en na dertig jaar boerend en scheten latend op de bank ligt. Tafelheer Arno van der Heyden veert op: 'Dit nummer ging over mij.'

De complete uitzending van Noord Vandaag kun je hierboven bekijken of via Uitzending Gemist.