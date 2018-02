Burgemeester Pieter Smit: 'NAM, verander je houding'

'Ik ben geschrokken van de houding van de NAM.' Dat schrijft Pieter Smit, burgemeester van de gemeente Oldambt, op Facebook. Hij woonde een arbitragezaak bij van de familie Tepper uit Scheemda.

De familie heeft naar eigen zeggen rond de 350.000 euro aan bevingsschade. De NAM wil dat er een contra-expertise komt.

Houding NAM



Smit kreeg een goed gevoel van de woorden en daden van minister Eric Wiebes. 'Hij slaat een nieuwe toon aan en zet er vaart achter. Maar door de houding van de NAM lijkt dat nieuwe geluid van de minister zelfs een beetje weg te ebben.'

Smit wilde bij de zaak van de familie Tepper aanwezig zijn, omdat hij betrokken is bij de familie uit Scheemda. Maar Smit kon zich niet inhouden tijdens de zaak. 'Ik heb gevraagd of ik wat mocht zeggen. Ik heb toen aangegeven dat de minister snel duidelijkheid wil en dat er meer aandacht moet zijn voor de mensen. De NAM moet echt haar houding veranderen.'

Schrijnende situatie



De familie woont in een boerderij op ongeveer driehonderd meter van een gasveld en heeft flinke scheuren in de muren. Sommige scheuren zijn wel drie tot vier centimeter breed. 'De schade is zo groot, dat de foto's van de schade op twee verschillende momenten genomen moesten worden', vertelt Smit.

'De eerste keer werden foto's van de binnenkant gemaakt. Even later was een flinke beving, waardoor er nieuwe scheuren aan de binnenkant zijn ontstaan. Maar toen het bedrijf voor de tweede keer kwam, wilde het de nieuwe scheuren niet op de foto zetten. Zij kwamen die keer alleen voor de buitenkant', zegt Smit. 'Ik begrijp dat niet.'

Naar gevoel

Smit is 'met een naar gevoel' naar huis gereden. 'Ik ben verbijsterd.'

De arbiter moet nu een uitspraak doen over de zaak. Smit: 'Maar ik hoop dat de NAM probeert om de schades op een snelle manier op te lossen.'

