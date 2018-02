Vangrail langs van Starkenborghkanaal na dodelijk ongeluk

Er moet een vangrail komen langs het Van Starkenborghkanaal tussen Eibersburen en Zuidhorn. Daarvoor pleit de lokale partij VZ2000 in Grootegast.

Aanleiding is het tragische ongeluk waarbij in december vorig jaar een vrouw verdronk bij Gaarkeuken.



Walkant te hoog

Voor VZ2000-raadslid Harm Beute is het duidelijk: zo kan het niet langer. 'De berm langs het kanaal is hooguit twee meter breed en steil. Er hoeft maar iets te gebeuren en je ligt in het water. En op eigen kracht kom je er niet uit. Daarvoor is de walkant te hoog.'



Wachten op de volgende

Volgens Beute is er na het ongeluk bij Gaarkeuken nog iemand het kanaal ingereden. 'Gelukkig is dat goed afgelopen, maar het is wachten op het volgende oVeel ngeluk.'



Smal en steil

Beute wil dat niet alleen bij het Grootegaster deel van het kanaal een vangrail wordt geplaatst. Ook het Zuidhorner deel vraagt volgens hem om maatregelen: 'De berm is daar net zo smal en steil.'



Friesland

VZ trekt in deze kwestie samen op met de Friese Nationale Partij (FNP) in de aangrenzende Friese gemeente Achtkarspelen. Daar speelt hetzelfde probleem bij het Prinses Margrietkanaal, het verlengde van het Van Starkenborghkanaal, weet Beute. 'Ook daar is de berm smal en raken geregeld auto's te water.'



Hoogste prioriteit

Volgens Beute verdient een vangrail de hoogste prioriteit. 'Als je ziet dat er veel geld wordt uitgetrokken voor maatregelen op wegen waar veel minder ongelukken gebeuren dan hier, dan verdient dit de hoogste aandacht.'

VZ2000 dient dinsdagavond een motie in waarin het gemeentebestuur van Grootegast wordt opgeroepen snel maatregelen te nemen.



Lees ook:

- Bestuurder belde zelf politie na ongeluk, maar zoektocht duurde een uur

- Gedragsverandering bij schippers moet het aantal ongelukken terugdringen