Raad houdt het bij korte verklaring over vertrek Galama

Na het vertrek van burgemeester Baukje Galama, eind vorige week, gaat het politieke leven in Stadskanaal 'gewoon' verder. De raad staat er aan het begin van de vergadering kort bij stil, met een verklaring van de invalvoorzitter Ingrid Sterenborg.

Dat de stemming bedrukt is, valt niet te zeggen. De raadsleden doen niet anders dan anders. Hier een grapje, daar een gniffel. Hier en daar wordt de opluchting gevoeld. Burgemeester Baukje Galama is weg, maar de klok tikt verder. Er staat 'gewoon' een raadsvergadering op de agenda. The show must go on.

'Grenzeloze en gedreven inzet'

De raad begint wel anders dan anders. Invalraadsvoorzitter Sterenborg (ChristenUnie) leest een korte en zakelijke verklaring voor.

'U heeft allemaal gehoord dat burgemeester Baukje Galama vorige week haar ontslag heeft ingediend', begint ze. 'Ze zag zich genoodzaakt haar ambt neer te leggen. De afgelopen periode was voor haar zwaar wegens ziekte in het college. Burgemeester Galama heeft haar grenzeloze en gedreven inzet laten zien. Wij zijn haar daar bijzonder erkentelijk voor.'

De draag opgepakt

Dan is het zo'n tien seconden stil. Daarna pakt Sterenborg de draad weer op: 'We zijn bij punt twee: de mededelingen...'

De vergadering wordt vervolgd. Een vergadering die, zo op het eerste gezicht, er een is zoals vele andere.

