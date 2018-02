Knoalster raad: 'Wij willen onze kraamafdeling hier in het Refaja houden'

Verschillende raadsfracties in Stadskanaal zijn geschrokken van het bericht dat de Treant Zorggroep overweegt om één of twee van de drie verloskunde afdelingen te verplaatsen.

Treant heeft ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen. De zorggroep onderzoekt of de afdelingen verloskunde en kindergeneestkunde kunnen worden samengevoegd. Dat betekent dat de afdeling verloskunde in het Refajaziekenhuis in Stadskanaal zou sluiten en de verloskunde in Emmen wordt geconcentreerd, schrijft het Dagblad van het Noorden.

Niet aan de orde

Volgens vele partijen in de gemeenteraad is sluiting van de afdeling verloskunde in het Refaja niet aan de orde.

Geschrokken

'We zijn geschrokken van de berichtgeving', stelt fractievoorzitter Gert-Jan Boels (CDA). 'Steeds duiken dergelijke berichten weer op. Dit baart ons grote zorgen.'

Die vrees wordt gedeeld door Gemeentebelangen Stadskanaal, de PvdA en de SP. 'Laten we stelling nemen', zegt PvdA-raadslid Theo Klinkhamer. 'Wij willen onze kraamafdeling hier behouden, laat dat duidelijk zijn. We kunnen niet akkoord gaan met concentratie van de afdeling verloskunde op een andere plek.'

PvdA-wethouder Francis Boen wil niet op de zaken vooruitlopen. 'Ik zou graag willen verwijzen naar de feitelijke berichtgeving van Treant', stelt hij.

'Wij hebben vanmiddag met elkaar gesproken als Zorgtafel. Daar was bestuursvoorzitter Carla van der Wiel ook bij. Het scenario van concentratie van de afdeling verloskunde houdt Treant tegen het licht, maar er ligt geen besluit. Daarom zou ik willen oproepen om vooral bij de feiten te blijven. De berichtgeving van de verslaggever van Dagblad van het Noorden, laat ik voor zijn rekening.'

Lees ook:



- Treant onderzoekt sluiting afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde

- Bijna honderd banen verdwijnen bij zorggroep Treant

- Scheper Ziekenhuis sluit afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde, Refaja neemt patiënten over