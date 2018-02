Deel dit artikel:











Treant onderzoekt sluiting afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal (Foto: Dennis Venema)

De Treant Zorggroep, met ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen, onderzoekt of de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in één of twee locaties kunnen worden geconcentreerd. Het is een van de scenario's die op dit moment worden bestudeerd.

Aanleiding is de moeilijkheid om nieuwe kinderartsen aan te trekken. Van de vier die nodig zijn, is ondanks een intensieve campagne maar één gevonden. Te weing om drie afdelingen open te houden. Als gevolg van dit probleem zijn de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Emmen gesloten. Stadskanaal Woordvoerder Stefan Wesselink van Treant wil niet zeggen welk ziekenhuis in de scenario's die worden onderzocht, het meeste kans loopt die afdelingen te verliezen. Het Dagblad van het Noorden meldt dat de afdelingen in Stadskanaal gesloten zouden worden. Het Zorginstituut zou eisen dat er minstens duizend bevallingen per jaar moeten plaatsvinden. Alleen de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Scheper Ziekenhuis in Emmen zouden in dat scenario open blijven. Besluit in het voorjaar Wesselink wil niet vooruitlopen op het onderzoek naar de alternatieve scenario's voor kindergeneeskunde en verloskunde. 'In het voorjaar nemen we een beslissing.' Lees ook: - Bijna honderd banen verdwijnen bij zorggroep Treant

