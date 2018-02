Deel dit artikel:











Annemarie Heite wint Reuringprijs, 'de Jeanne d'Arc van Bedum' Heite kreeg de prijs uit handen van NPS-voorzitter Xandra Groenewold (Foto: Jan Buwalda)

Annemarie Heite is opnieuw in de prijzen gevallen. Maandagavond won ze in Groningen de Reuringprijs van de Noorder Pers Sociëteit.

De prijs wordt sinds 2016 uitgereikt aan iemand die reuring teweeg heeft gebracht in het Noorden. De jury noemt Heite 'de Jeanne d'Arc van Bedum, het redelijke gezicht van de zo ongelijke strijd met de multinationals en onze eigen regering'. 'Als zij spreekt, luistert Humberto Tan, luistert Eva Jinek of Jeroen Pauw. Als zij spreekt is er reuring. Onvermoeibaar beklimt ze de stellingen om de Groningse zaak te bepleiten', oordeelt de jury. Signaal De jury noemt de keuze voor Heite ook een signaal. 'Een eerlijke behandeling van de aardbevingsslachtoffers kunnen we haar en de Groningers niet geven. Laat de prijs daarom een signaal zijn aan de NAM, Shell, ExxonMobil, het Rijk en de andere verantwoordelijken voor de 'ramp in slow motion'.'

Opdragen Heite draagt de prijs op haar beurt weer op aan iedereen 'die dit mogelijk maakt'. 'Ik word gelauwerd, maar er zijn zo ontzettend veel mensen die een bijdrage leveren. Daarom draag ik hem op aan al die mensen.' Annemarie Heite woont met haar man en twee dochters aan Ter Laan in Bedum. Hun kop-hals-rond boerderij is vanwege bevingsschade gesloopt. Eerder dit jaar won Annemarie Heite de Vrouw in de Media Award 2017. Eerder won ze ook al de regionale Vrouw in de Media Award.

Over de prijs De reuringprijs is dus voor iemand die iets teweeg brengt in het Noorden. Met de prijs wil de jury aandacht geven aan de mensen achter het nieuws. De prijs bestaat uit een glazen beeld en een ingelijst juryrapport en eeuwige roem. Eerdere winnaars van de Reuringprijs zijn Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom (2016) en onderzoeksleider Rob Vos van de politie Noord-Nederland (2015). De jury bestaat voorzitter Xandra Groenewold (ProTime), André Spaansen (Telegraaf), Symen Bosma (ProTime), Jan Bakker (Enexis), Inge O'Brien (Gasterra), Date Hoiting (consultant) en Jan Boon (communicatiedeskundige).

Lees ook:

- Annemarie Heite was in 2017 dé Vrouw in de Media

- Alles over de gaswinning en aardbevingen in ons dossier