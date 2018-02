Zuidhorn wil zicht op risico's gaswinning uit kleine velden

De gemeenteraad van Zuidhorn wil meer zicht krijgen op de aard, de effecten en de risico's van de gaswinning uit kleine velden.

In een unaniem aangenomen motie wil de raad dat het Rijk, de provincie Groningen, het Staatstoezicht op de Mijnen en andere bij de gaswinning betrokken instanties daar duidelijkheid over geven.

Wat zijn de risico's?

Nu de gaswinning uit het Groningenveld wordt verminderd en de winning van gas uit kleine velden wordt voortgezet wil de raad weten welke risico's inwoners, huizen en gebouwen lopen.

Wethouder Henk Bakker omarmde de motie: 'Deze raadsbrede steun maakt ons extra sterk in gesprekken over gaswinning in de gemeente Zuidhorn.'

Vijftien kleine gasvelden

Bakker vertelde dat de nieuwe gemeente Westerkwartier, waar Zuidhorn vanaf 1 januari 2019 deel van uit maakt, vijftien kleine gasvelden telt. Ook heeft deze nieuwe gemeente twee locaties voor ondergrondse gasopslag. Het gaat hierbij om de gasopslag bij Grijpskerk en Langelo, waarbij de laatste grotendeels onder de huidige gemeente Leek ligt.

Lees ook:

- Niet meer gaswinning in rest Nederland als hier de gaskraan dichtgaat

- SodM: 'NAM moet binnen week met maatregelen komen na recente bevingen'

- 'Gaskraan in Groningen kan sneller richting veilig winningsniveau'

- Dossier: alles over de aardbevingen