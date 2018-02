Laaggeletterdheid: 'Mensen kijken je raar aan en zeggen dat je niet goed bent'

In onze provincie zijn enkele duizenden mensen laaggeletterd, Ze hebben moeite met lezen en schrijven, of kunnen het helemaal niet. In Winschoten proberen ze dit taboe te doorbreken door filmpjes te maken over de problemen waar deze mensen tegen aan lopen.

In een filmpje van Telmeemettaal zitten Simonetta Porru en Kees Woudstra in een restaurant. Daar krijgen zij een menukaart, maar die kunnen ze niet goed lezen. De ober reageert laconiek en zegt dat ze het zelf moeten uitzoeken en dat hij hen er niet mee kan helpen.

Het is een reactie die vaker voorkomt, vertelt Porru. Maar met haar laaggeletterdheid loopt zij tegen nog meer dingen aan: 'Ik ben vaak gepest, maar er inmiddels al aan gewend. Mensen kijken je raar aan, zeggen dat je niet goed bent, niet normaal bent en je wordt gewoon niet geaccepteerd in de groep.'

Ze is niet de enige die te maken heeft met dit probleem. Woudstra loopt ook regelmatig tegen dingen aan waarbij hij hulp nodig heeft. Zoals in de supermarkt. 'Het lezen van bruin en wit brood, kan ik nog wel. Maar van tarwebrood of zo, daarvan heb ik geen idee hoe je het schrijft.'

Tel mee met taal

De overheid heeft besloten om op tien verschillende plekken in Nederland extra aandacht te geven aan dit punt. Daarom is de website 'tel mee met taal' maandag gelanceerd. Op de website is te vinden tegen welke problemen mensen aanlopen.

Oplossing

Om de Nederlandse taal beter te beheersen, volgen zowel Porru als Woudstra nu Nederlandse lessen. Op die mannier kunnen zij toch beter meekomen in de maatschappij. Maar toch heerst er veel schaamte, vertellen ze.

Porru, die door haar broers en zussen op de lessen werd gewezen, is alleen maar blij. Inmiddels gaat het beter en kan ze redelijk meekomen. Wat zij juist zo fijn vindt, is dat je de progressie in de lessen ziet. 'Je moet niet verlegen zijn en het gewoon doen. Je moet er gewoon heengaan en laten zien dat je eraan werkt. Wees niet bang en schaam je er ook niet voor...'

Respect

Met het onder de aandacht brengen van dit probleem, hopen ze meer respect te krijgen van anderen en niet meer gepest te worden.

Mensen die zich hierin herkennen en ook hulp of begeleiding willen omdat zij niet goed kunnen lezen of schrijven, kunnen terecht bij de bibliotheek of het Noorderpoort.

