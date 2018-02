Niemand ontkomt aan versterking in Loppersum

Zonnehuis Wiemersheerd in Loppersum barstte maandagavond figuurlijk uit z'n voegen. Honderden inwoners lieten zich bijpraten over de enorme versterkingsopgave die het dorp te wachten staat.

De avond werd georganiseerd door de gemeente Loppersum. Op de infomarkt waren onder meer ook stands van Nationaal Coördinator Groningen, het CVW, Dorpsbelangen, de Onafhankelijk Raadsman gaswinning Groningen en verschillende woningcorporaties.

Duidelijkheid

'Het was de vraag of we vijftig of vijfhonderd koppen koffie klaar moesten zetten. Het ging richting de vijfhonderd', zei wethouder Bé Schollema. Dat de versterking dus leeft onder de inwoners moge duidelijk zijn. Nu willen zij op hun beurt duidelijkheid over wat het dorp te wachten staat.

Op hoofdpunten is het volgende al gebeurd:

- In 2016 zijn 188 woningen en bedrijfspanden geïnspecteerd

- In 2017 waren dat er 339

- Dit jaar worden nog eens 242 woningen en bedrijfspanden bekeken

Sloop en nieuwbouw

Volgens de Nationaal Coördinator Groningen voldoet geen enkel pand dat in 2016 is bekeken tot nu toe aan de veiligheidsnorm. Een klein deel van de huizen kan versterkt worden. Voor de meerderheid van de panden kan versterking financieel gezien niet uit en is sloop en nieuwbouw een alternatief.

Deze zomer worden de versterkingsadviezen gegeven voor de huizen die in 2017 zijn geïnspecteerd. Ook daarbij lijkt niemand te ontkomen aan de gevolgen van de gasbevingen in het gebied.

What's in it for me?

Hoewel de avond is georganiseerd om inwoners te informeren over de gevolgen voor het dorp, bezochten mensen de avond om erachter te komen hoe het ervoor staat met hun eigen woning:

'Vorig jaar is de inspectie geweest, nu is het afwachten. We zouden medio 2018 wat horen, maar daar vertrouw ik niet meer zo op. Meer duidelijkheid zou wel fijn zijn', zegt een van de bezoekers.

Samenhang

Burgemeester Albert Rodenboog is in ieder geval blij met de grote belangstelling: 'Iedereen komt aan de beurt. We zijn op veel verschillende plekken bezig. Daarom willen we laten zien wat de samenhang is van alle projecten in het dorp.'

In het dorpshuis in 't Zandt wordt komende woensdag een zelfde infomarkt gehouden. Inwoners zijn vanaf 19:00 uur welkom.



