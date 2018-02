Oldambt doet aangifte tegen bouwer illegaal mestbassin

Zonder vergunning sloopwerkzaamheden uitvoeren, bomen kappen en illegaal een mestbassin bouwen. De eigenaar van een mestbassin aan de rand van 't Waar had lak aan procedures. Daarom heeft de gemeente Oldambt aangifte gedaan tegen de man.

Het leek er lang op dat de gemeente geen maatregelen kon nemen tegen de acties van de man. Een gemeente moet namelijk binnen zestig dagen na het constateren van een strafbaar feit een boete opleggen. Maar dat is niet gebeurd.

'Schijt aan de regels'

Burgemeester Pieter Smit heeft nu toch namens zijn gemeente aangifte gedaan. 'De man heeft de regels aan zijn boerenlaars gelapt', zegt de VCP en 'hij had schijt aan de regels', vindt de VVD.

Vergunning weigeren

De raad laat er geen gras over groeien en doet er nog een schepje bovenop. Een meerderheid van de gemeenteraad weigert namelijk een zogenaamde verklaring van geen bedenkingenaf te geven. Die heeft de man nodig om uiteindelijk toch een vergunning te krijgen voor zijn illegaal gebouwde bassin.

Probleempje

Er is alleen een klein probleempje. Het bassin is weliswaar illegaal gebouwd, maar voldoet in de uitwerking wel aan eisen.

'Het gaat er niet om of u boos, verdrietig of ongelukkig bent. Ik begrijp dat, maar we moeten een inhoudelijke afweging maken', zegt wethouder Laura Broekhuizen tegen de raad.

Daarmee doelt Broekhuizen op het feit dat de gemeente met inhoudelijke argumenten moet komen, zoals het niet voldoen aan eisen, om een goede zaak te hebben bij de rechter. Nu lijkt het erop dat de gemeente zonder 'ruimtelijke argumenten' vrij zwak staat.

